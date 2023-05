Prime Video si prende gioco del blocco alla condivisione delle password di Netflix

Come oramai saprete, Netflix sta proseguendo col proprio piano del blocco della condivisione delle password, con l'obiettivo di aumentare i guadagni spingendo gruppi di persone a fare account singoli. Ovviamente non è una politica amata dai consumatori, considerando che fino a pochi anni fa Netflix era favorevole a questa procedura. Ora, un altro servizio di video streaming ha deciso di farsi un po' di pubblicità prendendosi gioco della rivale. Parliamo di Prime Video, ancora più precisamente della sua versione UK su Twitter.

Come potete vedere poco sotto, Prime Video UK ha condiviso un'immagine che è una sorta di meme. Mostra la schermata di accesso di Prime Video con sei diversi account registrati. Alla domanda "Chi sta guardando?", la risposta è formata dai nomi degli account, ovvero "Chiunque abbia la nostra password", con un cuoricino in chiusura.

Non solo, il tweet è in risposta all'oramai famigerato tweet di Netflix del 2017 nel quale affermava che "L'amore è condividere una password". Di certo questa affermazione non è invecchiata bene.

Ovviamente, come detto, Prime Video UK sta solo sfruttando un momento di debolezza della rivale per farsi un po' di pubblicità. È possibile che tra qualche anno si trovi nella stessa situazione, con questo tweet che diventerà a propria volta oggetto di scherno.

Solo il tempo ci dirà come andranno le cose, ma per il momento il tweet di Amazon Prime UK è (tristemente) divertente.

Una somiglianza tra Prime e Netflix è che entrambi propongono giochi nei propri servizi. Nel caso di Netflix vi ricordiamo i giochi gratuiti di maggio 2023: uno è in arrivo la prossima settimana.