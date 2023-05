Netflix, i giochi gratuiti di maggio 2023: uno è in arrivo la prossima settimana

Netflix ha pubblicato un nuovo blog post nel quale ci ricorda quali sono i giochi gratuiti compresi nell'abbonamento di maggio 2023. Tutti i giochi sono esclusivi del servizio. La lista comprende:

Laya's Horizon - già disponibile

TRANSFORMERS Forged to Fight - già disponibile

World of Goo Remastered - già disponibile

Dungeon Boss: Respawned - 31 maggio

Ricordate che per accedere ai giochi gratuiti di Netflix è necessario scaricare l'app mobile e accedere alla sezione videoludica, che porta poi alla pagina dello store per ottenere il gioco gratuitamente. Tutti i giochi sono senza microtransazioni e senza pubblicità.

Abbiamo da poco recensito Laya's Horizon, e vi abbiamo spiegato che "si pone senza dubbio come uno dei mobile game più interessanti degli ultimi anni, nonché un'aggiunta di grandissimo valore al catalogo Netflix. Abbiamo parlato spesso di come gli investimenti effettuati dalla piattaforma streaming su progetti per iOS e Android siano riusciti a cambiare un po' lo scenario, e l'ultima fatica di Snowman dimostra in maniera cristallina che si tratta di soldi ben spesi. Se siete abbonati, correte - anzi, volate - a scaricare il gioco: sarà probabilmente amore al primo soffio di vento."

TRANSFORMERS Forged to Fight è invece un gioco d'azione RPG nel quale possiamo prendere il controllo di personaggi come Optimus Prime, Megatron, Bumblebee, Waspinator, Rhinox, Grimlock, Soundwave e non solo. La trama ruota attorno a varie linee temporali che collidono e fondono 30 anni di storia dei Transformers.

World of Goo Remastered ci chiede di creare dei ponti risolvendo enigmi basati sulla fisica. Il giocatore deve trascinare e lasciare delle Gooo Balls e creare così delle strutture.

Dungeon Boss: Respawned, infine, è un gioco di ruolo strategico a turni nel quale possiamo sbloccare vari eroi, raccogliere loot ed esporare dungeon.

