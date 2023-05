Final Fantasy 16: nessuna patch D1 nei piani di Square Enix, il gioco non ne avrà bisogno

La patch di lancio sono oramai una certezza per i videogiochi. Non solo per quelli che soffrono di vari problemi tecnici il gioco dell'uscita (e magari anche dopo) ma praticamente per ogni videogioco che ha bisogno di sbloccare una parte dei contenuti al lancio. Square Enix, però, non ha intenzione di pubblicare un aggiornamento all'uscita di Final Fantasy 16. Il gioco sarà un pacchetto completo e definitivo così com'è.

Hiroshi Takai, director di Final Fantasy 16, ha spiegato perché affermando che il team è sicuro della versione di lancio del gioco di ruolo. Inoltre, gli sviluppatori credono che un videogioco dovrebbe essere pubblicato in buone condizioni e che dovrebbe essere giocabile anche per chi non ha una connessione internet e non può quindi fare un download.

Ricordiamo che Final Fantasy 16 è stato proclamato in fase Gold (ovvero pronta per la stampa) già a marzo. Takai conferma che il team sta ancora cercando bug, quindi potrebbe esserci un cambio di piani prima dell'uscita, ma per il momento una patch D1 non è considerata necessaria. Potrebbero comunque arrivare degli aggiornamenti dopo il lancio, nel caso ve ne fosse bisogno.

Inoltre, Yoshida - produttore di Final Fantasy 16 - ha spiegato che il gioco mira a correggere il più grande problema di Final Fantasy 15. In altre parole, possiamo aspettarci un pacchetto completo e senza bug al lancio: l'impressione è che si tratterà di un grande gioco, soprattutto sulla base del nostro provato.