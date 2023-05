Doom è giocabile anche su Televideo grazie a un modder

Si allarga la quantità di dispositivi in grado di far funzionare Doom, ora con il supporto esteso anche al Televideo, grazie al lavoro svolto da un modder dotato di notevole inventiva.

Il classico di id Software (nella sua versione originale, non quella più recente del 2016) è diventato oggetto di una sorta di sfida globale, che ha spinto modder e sviluppatori particolarmente fantasiosi a cercare di farlo funzionare su una pletora di dispositivi e contesti differenti, con risultati sorprendenti.

Abbiamo allora visto Doom girare sul Blocco Note di Windows, o giocabile su Twitter con Tweet2Doom, tanto per fare un paio di esempi, ma quanto raggiunto dal modder lukneu è forse ancora più estremo.

È riuscito infatti a far funzionare Doom sul Teletext o Televideo, come viene chiamato in Italia, ovvero il sistema di trasmissione di informazioni e notizie testuali che è integrato nelle TV.

Il risultato è ancora più impressionante se si pensa che il modder ha voluto far funzionare il gioco sulla versione più vecchia del Televideo, ovvero quella risalente al 1976, e non una più aggiornata. Per questo motivo, la grafica appare monocromatica e molto semplificata, ma il gioco è ben riconoscibile, come visibile nel filmato qui sopra.

Nel caso siate interessati, il modder ha aperto una pagina GitHub per spiegare il funzionamento del progetto e come farlo funzionare, cosa che richiede una certa procedura.