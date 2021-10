Doom "giocabile" su Twitter con Tweet2Doom: scopriamo come funziona

Doom, il capitolo originale della serie sparatutto sviluppata da id Software, è ora "giocabile" su Twitter grazie a una simpatica intuizione dell'account Tweet2Doom. Non abbiamo inserito le virgolette a caso, naturalmente.

Lo sappiamo: nel corso degli anni c'è chi ha fatto girare Doom su qualsiasi cosa: un test di gravidanza, la Touch Bar del MacBook Pro, il Game & Watch di Super Mario Bros. o una versione falsa di Windows via browser. Mancava Twitter, in effetti.

Ad ogni modo, non aspettatevi davvero di poter giocare l'iconico sparatutto sulla piattaforma social, o quantomeno non direttamente. Tweet2Doom consiste infatti nello scrivere una serie di istruzioni e vedere poi pubblicato il risultato sotto forma di video.

Volendo si può interpretare la cosa come una sorta di strategico a turni, in cui ogni utente prende in mano la situazione indicando delle azioni per portare avanti la partita e godersi poi l'esito.

L'idea ha preso piede e tanti utenti stanno provando a mettersi alla prova con questa particolare versione di Doom. Volete dare il vostro contributo? Ecco le istruzioni per partecipare a Tweet2Doom.