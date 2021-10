Xbox Game Studios Publishing annuncerà qualcosa di speciale domani

Xbox Game Studios Publishing, la divisione Microsoft rilanciata lo scorso luglio e dedicata appunto al publishing, ha annunciato su Twitter che domani, 18 ottobre 2021, darà il via a qualcosa di speciale, senza però fornire ulteriori dettagli.

Molti utenti hanno chiesto a gran voce novità su Fable, che per Jeff Grubb non arriverà prima del 2023, ma si tratta di aspettative mal riposte considerando che l'annuncio riguarderà con ogni probabilità una collaborazione esterna.

Non a caso la bio di Xbox Game Studios Publishing su Twitter recita "Collaboriamo con studi indipendenti di prima classe per creare innovativi franchise su Xbox come Contraband, Microsoft Flight Simulator, Tell Me Why e altri ancora!"

"Siamo entusiasti di annunciare che domani daremo il via a qualcosa di speciale!", si legge nel post di Xbox Game Studios Publishing. "Dateci solo un altro giorno per preparare i polli."

Assisteremo al reveal di un nuovo gioco third party in arrivo su Xbox? Oppure riceveremo qualche informazione in più su di un progetto già presentato, come ad esempio l'interessante Contraband di Avalanche Studios?

Come detto, scopriremo tutto domani, 18 ottobre.