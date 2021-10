Call of Duty: Vanguard, trailer di lancio ufficiale per il gioco Activision

Call of Duty: Vanguard si mostra con uno spettacolare trailer di lancio, pubblicato da Activision a un paio di settimane dall'uscita del gioco nei negozi, fissata al 5 novembre nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Accompagnato dal brano "Taking Me Back" di Jack White, il video arriva a qualche giorno di distanza dal trailer della campagna di Call of Duty: Vanguard e pone una grande enfasi sui contenuti disponibili al lancio.

Il nuovo episodio della serie sparatutto offrirà infatti una campagna globale, un comparto multiplayer competitivo con venti mappe subito disponibili e un'inedita modalità Zombie, presentata anch'essa con un trailer qualche giorno fa.

Call of Duty: Vanguard, alcuni dei protagonisti della campagna

Dall'Oceano Pacifico al Fronte Orientale, passando per quello Occidentale e il Nord Africa: preparati a dominare su tutti i fronti con il nuovo Call of Duty Vanguard. La pluripremiata serie di COD torna con un nuovo, imperdibile capitolo che ti farà vivere la Seconda Guerra Mondiale come mai prima d'ora.

Fin dal primissimo avvio, rimarrai sorpreso dalle migliorie implementate dallo studio Sledgehammer Games su Call of Duty: Vanguard. A partire dalla modalità Multigiocatore, ancora più adrenalinica e coinvolgente.

Già dal lancio, avrai a disposizione ben 20 mappe per sfidare i nemici e cementare la tua leggenda personale, senza dimenticare le nuovissime armi o gli accessori con cui personalizzarle. La funzionalità Armaiolo Avanzato, ad esempio, ti permetterà di rivedere il tuo arsenale, in modo da renderlo perfetto per il tuo stile di gioco.

Call of Duty: Vanguard, un artwork ufficiale

In Call of Duty: Vanguard ogni dettaglio contribuisce a rendere l'esperienza di gioco davvero unica. Sfruttando le nuove tecniche di illuminazione e fotorealismo, le ambientazioni diventano ancora più coinvolgenti e reattive, in modo da renderti semplicissimo integrarti con la storia e vivere le cruenti emozioni della Seconda Guerra Mondiale direttamente sulla tua pelle.

A livello grafico, il passo in avanti rispetto ai titoli precedenti è sorprendente: grazie alla potenza delle console next-gen, Call of Duty Vanguard regala effetti speciali e particolari in alta definizione come mai accaduto prima.

Se ami le esperienze terrificanti, nel nuovo Call of Duty troverai pane per i tuoi denti. Il capitolo Vanguard ti sorprenderà con la spaventosa Modalità Zombi realizzata da Treyarch. Durante l'azione, potrai finalmente fare luce sugli indicibili orrori che hanno messo in moto gli eventi di Black Ops Cold War, ma non dovrai mai abbassare la guardia.

Sul tuo percorso, infatti, troverai l'implacabile orda dei non morti pronta a darti la caccia. Per avere la meglio, dovrai dimostrarti abile nel padroneggiare le armi e nell'adottare strategie vincenti.