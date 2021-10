OPPO Reno 6 Pro, la recensione di uno smartphone Android di qualità che sa di già visto

Se è vero che a pensare male molto spesso si azzecca, si tratterebbe di una vera e propria "furbata" da parte di OPPO, che andrebbe a posizionare a un prezzo di listino non irrisorio di 799,99 Euro un terminale sostanzialmente identico a quello uscito sei mesi fa e che nel frattempo si può trovare serenamente a 250 Euro in meno nei vari store online. C'è da dire che fino al 20 Ottobre OPPO Reno 6 Pro gode di una promozione particolarmente vantaggiosa che consente di portarsi a casa in omaggio assieme al telefono anche un paio di OPPO Enco X, un OPPO Band Style e una cover in silicone, oltre a 3 mesi di garanzia extra per eventuali danni causati allo schermo.

Il cuore pulsante di OPPO Reno 6 Pro è un fiammante processore Qualcomm Snapdragon 870 , che altro non è che la versione con overclock del modello 865. Parliamo di un SoC da 3,2 GHz con processo produttivo a 7 nanometri, che si affianca a una GPU Adreno 650, 12 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione e un modem X55 5G. È evidente come ci troviamo di fronte a una scheda tecnica che ha poco da invidiare ai top di gamma fatti e finiti, completa anche sotto il profilo della connettività grazie al supporto alle reti 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2 e il chip NFC per i pagamenti. Tra le poche cose che mancano a OPPO Reno 6 Pro, segnaliamo l'assenza del jack audio da 3,5 mm, una rinuncia oramai assecondata da quasi tutti gli smartphone cinesi e della quale sinceramente non ci sentiamo di piangere la scomparsa.

Design

La cover posteriore di OPPO Reno 6 Pro con effetto ruvido

Gli smartphone di provenienza cinese tradizionalmente non brillano per l'originalità del design, ma OPPO Reno 6 Pro riesce ad andare addirittura oltre, rivelandosi sostanzialmente indistinguibile dal "gemello" OPPO Find X3 Neo, a partire da dimensioni e peso pressoché identici e pari a 160,8 x 72,5 x 7,99 mm per 188 grammi. Per quanto non sia propriamente compatto, il dispositivo risulta maneggevole e gradevole al tatto, grazie anche alla particolare finitura del vetro della cover posteriore che gli dona un aspetto quasi ruvido, dotato peraltro di un eccellente trattamento oleofobico che non trattiene le impronte. Niente che non si sia già visto in casa OPPO, compresa la particolarità della scocca cangiante che cambia leggermente colore a seconda della direzione della luce, un aspetto questo però più evidente nella colorazione Arctic Blue rispetto alla Lunar Grey che abbiamo ricevuto per la recensione.

Ciò detto, non si può dire che OPPO Reno 6 Pro non sia uno smartphone gradevole, perfettamente assemblato e realizzato con materiali di qualità. Il display è protetto da Corning Gorilla Glass 5 curvo ai lati, la cornice è in alluminio e presenta sul lato destro il tasto per l'accensione e su quello sinistro i controlli per il volume, mentre la parte superiore ospita la capsula auricolare e quella inferiore un secondo microfono, l'altoparlante, la porta USB-C e il carrellino che contiene un massimo di due nanoSIM ma nessuna microSD, essendo la memoria interna non espandibile.

Il punch hole della fotocamera anteriore trova spazio nell'angolo in alto a sinistra dello schermo, mentre il sensore per le impronte digitali è posizionato nella parte inferiore. Anche stavolta, però, OPPO si prende una bacchettata sulle mani per la mancanza della certificazione IP68 contro acqua e polvere, presentando solo una banale resistenza agli schizzi: una lacuna difficile da digerire per un dispositivo venduto a questo prezzo.