Bloodborne 2 per PS5 e la remaster di Bloodborne anche su PC: un insider conferma

Bloodborne 2 per PS5 è attualmente in lavorazione presso Bluepoint Games, e lo stesso team sta sviluppando la remaster del primo episodio della serie, che uscirà anche su PC: il noto insider Nick Baker ha confermato queste voci.

I rumor secondo cui Bloodborne 2 sarà sviluppato da Bluepoint Games circolano ormai da alcune settimane, ma a quanto pare Baker non è andato a traino delle informazioni già riportate e si è piuttosto rivolto alle sue fonti abituali.

Sappiamo che l'insider in questione è piuttosto attendibile, visto che di recente ha anticipato la presentazione di God of War: Ragnarok al PlayStation Showcase, mentre come tanti suoi colleghi è "caduto" sull'annuncio di Nintendo Switch Pro.

Ciò detto, è del tutto plausibile che Sony abbia affidato a Bluepoint Games lo sviluppo di un eventuale Bloodborne 2 dopo l'ottimo lavoro fatto con il remake di Demon's Souls (qui la recensione).

Stesso identico discorso per la possibile remaster dell'originale Bloodborne, visto che lo studio texano si è fatto le ossa e ha dimostrato le proprie capacità proprio con una serie di edizioni rimasterizzate di eccellente qualità.

Tali voci verranno confermate o smentite? Ancora presto per dirlo, se consideriamo che progetti di questa portata non si concretizzeranno certo a breve e dunque un annuncio non verrà fatto prima del prossimo anno.