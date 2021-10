Suicide Squad: Kill the Justice League, ecco chi saranno i nemici nel gioco

Suicide Squad: Kill the Justice League è stato presentato ieri con un nuovo video, pubblicato in occasione del DC FanDome 2021, che rivela quantomeno in parte chi saranno i nemici che ci troveremo ad affrontare nel gioco.

Nel trailer di Suicide Squad: Kill the Justice League abbiamo rivisto i personaggi che potremo controllare nel corso della campagna, nello specifico Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot e King Shark, nonché l'ambientazione di una Metropolis post-apocalittica.

A ridurre la città in queste condizioni è stata l'invasione di Brainiac e dei suoi minion, che come si può vedere anche nel trailer del FanDome presidiano le strade e i tetti dei palazzi contro eventuali sortite dell'esercito.

Dopodiché ci sono i componenti della Justice League che il potente villain ha evidentemente corrotto e che ora sono al suo servizio: nel trailer vediamo Superman, Flash e Lanterna Verde che rispondono esattamente a questa descrizione.

Tuttavia i quattro membri della Suicide Squad non saranno soli contro avversari così potenti: nel video compare di sfuggita, ma sembra proprio che Wonder Woman nel gioco non sia sotto il controllo di Brainiac e lotti per salvare il mondo insieme a noi.

Purtroppo al momento non ci sono ulteriori dettagli: la speranza è che nei prossimi mesi i ragazzi di Rocksteady Studio rivelino qualcosa di più su Suicide Squad: Kill the Justice League, ufficializzando magari anche un periodo di uscita per l'atteso tie-in.