Doom è giocabile anche su di una versione falsa di Windows che gira da browser

Il Doom originale, quello dei primi anni '90 nato da Carmack, Romero e soci, è giocabile anche su di una versione falsa di Windows che gira da browser. Se vogliamo si tratta soltanto dell'ennesima impresa legata al classico di id Software, che evidentemente può andare davvero su tutto.

Windows 93 è un parodia dei sistemi operativi Windows degli anni '90. È pensato per far fare quattro risate a chi ha vissuto quell'epoca ed è pieno di meme e scherzi, come l'icona di Half-Life 3 o quella dell'Adobe Pizza Player, tanto per citarne un paio. Perché farci girare Doom, quindi? Difficile dirlo. Forse come sfida personale?

Comunque questa è stata l'impresa dell'utente Reddit wedddealer, che ha pubblicato un video in cui mostra Ultimate Doom girare su Windows 93. A molti la cosa sembrerà incredibile, ma essendo il sistema operativo fasullo basato su javascript, non deve essere stato complicatissimo inserirci una versione funzionante di Doom, che di suo è già stato fatto girare via browser più volte.

Considerate inoltre che Doom è stato fatto andare anche su di un test di gravidanza o sul tasto di una tastiera, ossia per alcuni è diventata un'ossessione giocarci ovunque. Quindi stupitevi pure, ma lasciate un po' di spazio emotivo per la prossima impresa.