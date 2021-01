Pokémon Rosso è giocabile in versione crowd-controlled tramite un avatar di Twitter

Il programmatore Constantin Liétard ha scritto uno script che consente di giocare Pokémon Rosso in crowd-control tramite un account Twitter. Sostanzialmente lo script aggiorna l'account ogni 15 secondi, mostrando l'output dei comandi scritti nei commenti (viene selezionato quello scritto il maggior numero di volte): che poi sono quelli del Game Boy: Up, Down, Left, Right, A, B, Start e Select.

Liétard lavora per Gameloft Montreal, quindi è un programmatore esperto. Comunque sia la sua opera è davvero notevole, quantomeno concettualmente. Non si tratta del primo esperimento del genere, visto che alcuni hanno fatto in modo di giocare anche a Microsoft Flight Simulator tramite crowd-control (riuscendo anche ad atterrare).

Immaginiamo comunque che non passerà troppo tempo prima che The Pokémon Company, Game Freak o Nintendo inviino una diffida a Liétard, costringendolo a fermare il gioco. Fossimo in loro vedremmo dove riesce ad arrivare il gioco, visto che potrebbe essere l'inizio di un nuovo tipo di business legato ai videogiochi (quantomeno è una bella curiosità tecnologica).