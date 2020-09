Microsoft Flight Simulator, giocato in chat su Twitch, con un ottimo atterraggio

Un gruppo di giocatori è riuscito nell'impresa di giocare a Microsoft Flight Simulator tramite la chat di Twitch ed è anche riuscito a far atterrare l'aereo. A organizzare l'evento improvvisato è stato l'ex Vlambeer Rami Ismail, che ha preparato lo stream e ha invitato gente a guardare / volare con lui.

Se non sapete di cosa stiamo parlando, giocare tramite la chat di Twitch, o Twitch play, significa che i giocatori che stanno guardando lo streaming possono impartire dei comandi al gioco direttamente nella chat di Twitch, Ad esempio scrivendo "!throttleset 100" mentre si gioca a Microsoft Flight Simulator, i motori dell'aereo vengono spinti a 100.

Il gruppo è decollato dalla Slovenia, ha eseguito una giravolta sopra l'oceano ed è riuscito a tornare indietro e ad atterrare. Non sono mancati scherzi e piccoli tentativi di boicottaggio, ma il risultato è stato sorprendentemente divertente, tanto da aver stupito anche i partecipanti, che non si aspettavano di riuscire.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator è disponibile per PC. Presto lo sarà anche per Xbox Series X. Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione.

"Twitch Plays Flight Simulator" is insane, I cannot believe we survived this maneuver https://t.co/w9SGR4aFsw pic.twitter.com/hPql7iSGRs

We're trying to take off and someone keeps killing the engines pic.twitter.com/2Ojaxy8KYk