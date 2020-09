Fortnite, come ottenere 80 V-buck gratis su Salva il Mondo oggi 15 settembre 2020

Fortnite Salva il Mondo permette anche nella giornata di oggi, martedì 15 settembre 2020, di ottenere 80 V-buck gratis. I V-buck sono la valuta di gioco del Battle Royale di Epic Games e della modalità PvE: potrete usarli sia per acquistare le skin su Battaglia Reale che vari oggetti nel negozio di Salva il Mondo.

Vediamo allora come ottenere i V-buck gratis di oggi. I primi 50 V-buck verranno assegnati al giocatore di Fortnite Salva il Mondo semplicemente tramite l'accesso giornaliero (anzi, in caso di particolare fortuna Epic Games ne regalerà addirittura 100). Altri 30 V-buck (per un totale di 80) potranno essere poi ottenuti con la missione a tempo limitato presente a Tavolaccia, un Cavalca il Fulmine di livello 28.

La missione di Fortnite Salva il Mondo non vi porterà via più di 10-15 minuti di tempo, e resterà a disposizione entro le 01:00 di domani 16 settembre 2020. Eccovi la sfida da completare per ottenere i V-buck gratis.

Cavalca il fulmine (Potenza Casa Base Consigliata 28): 30 V-buck come ricompensa