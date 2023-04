Netflix ci ricorda i giochi inclusi nell'abbonamento di aprile 2023: li avete provati?

Netflix ha pubblicato un nuovo blog post nel quale ci ricorda quali sono i giochi inclusi nell'abbonamento e accessibili tramite smartphone per il mese di aprile 2023. Parliamo di Raji: An Ancient Epic, Mighty Quest Rogue Palace e Vineyard Valley.

Come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione di Raji: An Ancient Epic, "non c'è dubbio che gran parte del fascino di Raji: An Ancient Epic derivi dalla sua ambientazione, che affonda le radici nella mitologia classica dell'India, mettendo in scena un viaggio meraviglioso tra atmosfere di grande impatto. Tuttavia, sarebbe ingiusto ridurre tutto a una mera questione di ricerca dell'esotico, perché ci sono spunti interessanti anche sul fronte del gameplay, soprattutto per quanto riguarda le traversate in questi scenari e alcuni puzzle più ispirati. Peccato per qualche sbavatura nel combattimento e un level design non sempre in grado di proporre sfide all'altezza degli ottimi scenari, oltre a una durata decisamente ristretta, ma nel complesso questa è una piccola e preziosa perla che non dovrebbe essere trascurata."

Nella nostra recensione di Mighty Quest Rogue Palace vi abbiamo invece spiegato che "Mighty Quest: Rogue Palace si pone senza dubbio come uno dei migliori giochi disponibili gratis per gli abbonati a Netflix su iOS e Android. Un'esperienza corposa e sfaccettata, che da questo punto di vista condivide ben poco con la media dei mobile game e che richiede dunque un impegno e un'attenzione non indifferenti, ma sa ricompensare questi sforzi attraverso ricompense preziose, boss fight spettacolari e ben venti personaggi da sbloccare. Ci sono alcuni spigoli da smussare sul fronte dei controlli e dell'ottimizzazione, magari qualche modifica da apportare all'interfaccia, ma se amate questo genere di esperienze il download è assolutamente d'obbligo."

Vineyard Valley, invece, ci chiede di gestire un'azienda vinicola chiamata Villa Vigna: dovremo trasformare il vigneto, svelare misteri e vivere momenti drammatici e romantici. Potete vedere il trailer di questo gioco qui sotto.

Diteci, state giocando ai videogiochi di Netflix tramite smartphone?