Raji: An Ancient Epic, recensione di un action adventure mitologico da Netflix

Sempre più spesso stiamo assistendo all'uso di mitologie e culture varie per raccontare storie in forma videoludica, quasi sempre attraverso produzioni indie locali. Molte volte si tratta di titoli al limite con il software educativo, che puntano molto sul messaggio tanto da perdere un po' di vista la loro struttura di gioco. In casi più rari, queste produzioni riescono a trovare un equilibrio tra rievocazione storica e culturale e vera e propria offerta videoludica, intagliando un gameplay funzionante in uno scenario intriso di tradizioni, civiltà e storia, come vediamo in questa recensione di Raji: An Ancient Epic. L'opera di Nodding Head Games, team di sviluppo di Pune, in India, sfrutta la magia delle leggende e delle filosofie indiane per costruire un racconto interattivo che è anche un buon action adventure.

In questo caso, il fascino del background risulta sì fondamentale nella costruzione del gioco, ma non è l'unico elemento che ne caratterizza l'identità. Lo scenario, che deriva elementi dalle antiche mitologie indiane e rende evidente la sua aderenza a questo immaginario, è pervasivo e caratterizzante ma non è soverchiante rispetto a una struttura di gioco che comunque funziona a prescindere dalla ricerca dell'esotico.

In questo senso, l'idea di Nodding Head è stata ben sviluppata, riuscendo a creare un titolo che non solo omaggia le tradizioni locali e può funzionare anche come modo di promuoverle nel mondo, ma lo fa senza dimenticarsi di essere prima di tutto un buon videogioco. Il titolo è uscito due anni e mezzo fa su PC e console, transitato anche attraverso Xbox Game Pass e servizi simili, ma arriva ora anche su piattaforme mobile all'interno del catalogo di Netflix, rappresentando un'altra ottima scelta da parte del servizio, che si conferma decisamente ben curato.