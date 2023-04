Minecraft Legends, un video confronto mostra come gira su Xbox Series X|S e One

Minecraft Legends è finito sotto la lente d'ingrandimento di ElAnalistaDeBits, che ha realizzato un video confronto in cui vengono messe l'una di fianco all'altra le versioni Xbox Series X|S e Xbox One del nuovo titolo firmato Mojang.

Accolto con ottimi voti dalla stampa internazionale, Minecraft Legends espande l'universo voxel della proprietà intellettuale Microsoft catapultandoci all'interno di un'affascinante esperienza strategica, piuttosto ricca sul piano visivo.

È probabilmente per questo motivo che il gioco gira a 4K reali e 60 fps stabili solo su Xbox Series X, scendendo a 1440p e 60 fps incostanti su Xbox Series S, 4K e 60 fps incostanti su Xbox One X e infine 1080p e circa 40 fps su Xbox One.

I caricamenti premiano ovviamente le console Microsoft equipaggiate con un SSD, molto più veloci ma anche efficienti nel rappresentare la distanza visiva e l'effettistica del gioco, come da aspettative. Ad ogni modo, gli immancabili aggiornamenti potrebbero smussare qualche spigolo.

