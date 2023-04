Minecraft Legends: voti della critica buoni per l'RTS di Mojang

Emerse le prime recensioni di Minecraft Legends, che hanno dato all'RTS di Mojang dei voti generalmente buoni, che oscillano tra il 7 e l'8, con solo un voto molto positivo, il 9 di God is a Geek, ma anche con soltanto uno davvero negativo, il 50 di PC Gamer.

Multiplayer.it - 8.0 / 10.0

God is a Geek - 9 / 10

Shacknews - 8 / 10

Press Start - 8 / 10

GamingBolt - 8 / 10

Seasoned Gaming - 8 / 10

XboxEra - 7.5 / 10

Gaming Nexus - 7 / 10

Twinfinite - 3.5 / 5

PCGamesN - 7 / 10

Inverse - 7 / 10

GGRecon - 3 / 5

PC Gamer - 50 / 100

In generale viene riconosciuto a Minecraft Legends di essere uno strategico in tempo reale adatto a tutti, fatto che lo renderà fruibile da un pubblico più giovane ma che ne limita alcune dinamiche, rendendolo estremamente derivativo.

Proprio le meccaniche molto semplificate rappresentano il problema maggiore del gioco, secondo i giudizi più critici, che spicca soltanto per il suo stile grafico, in linea con quello di Minecraft, e per le partite PvP, a quanto pare veloci e coinvolgenti.