The Lord of the Rings: Gollum, ecco i requisiti PC completi, dai minimi a 4K, 60 fps e raytracing

Con l'avvicinarsi di The Lord of the Rings: Gollum, gli sviluppatori di Deadelic hanno svelato i requisiti di sistema della versione PC aggiornati e completi, da quelli minimi a quelli per giocare in 4K e 60 fps, divisi a loro volta a seconda che decidiate di giocare con o senza ray tracing attivo.

Li abbiamo elencati di seguito:

Minimi (ray tracing off, 1080p, 30 fps, preset basso)

Sistema Operativo: Windows 10 o 11

Processore: Intel i5-4660 o AMD Ryzen 3 1200

Scheda Video: GTX 1060 o RTX 2060

RAM: 6 GB

Spazio di archiviazione: 45 GB

Raccomandati (ray tracing off, 1080p, 60 fps, preset medio)

Sistema Operativo: Windows 10 o 11

Processore: Intel i7-4770 o AMD Ryzen 5 1600

Scheda Video: RTX 3060

RAM: 6GB

Spazio di archiviazione: 45 GB

High (ray tracing off, 1440p, 60 fps, preset alto)

Sistema Operativo: Windows 10 o 11

Processore: Intel i7-4770 o AMD Ryzen 5 2600

Scheda Video: RTX 3060Ti con DLSS Qualità

RAM: 8GB

Spazio di archiviazione: 45 GB

Ultra (ray tracing off, 2160p, 60 fps, preset alto)

Sistema Operativo: Windows 10 o 11

Processore: Intel i5-8400 o AMD Ryzen 5 3600

Scheda Video: RTX 3070 con DLSS Performance

RAM: 8GB

Spazio di archiviazione: 45 GB

RT minimi (ray tracing attivo, 1080p, 60 fps, preset medio)

Sistema Operativo: Windows 10 o 11

Processore: Intel i3-6100 o AMD Ryzen 5 2600

Scheda Video: RTX 3060 con DLSS Qualità

RAM: 8GB

Spazio di archiviazione: 45 GB

RT High (ray tracing attivo, 1440p, 60fps, preset alto)

Sistema Operativo: Windows 10 o 11

Processore: Intel i3-6100 o AMD Ryzen 5 2600

Scheda Video: RTX 4070 con DLSS qualità

RAM: 10GB

Spazio di archiviazione: 45 GB

RT Ultra (ray tracing attivo, 2160p, 60 fps, preset Epic)

Sistema Operativo: Windows 10 o 11

Processore: Intel i5-8400 o AMD Ryzen 5 3600

Scheda Video: RTX 4080 con DLSS Performance

RAM: 16 GB

Spazio di archiviazione: 45 GB

Come possiamo vedere si tratta di requisiti superiori alla media, basti pensare che serve almeno una RTX 3060 per soddisfare quelli consigliati per giocare a 1080p, 60 fps e dettagli medi. Salendo di target o decidendo di attivare il ray tracing chiaramente le cose non migliorano, con una RTX 4080 con DLSS Performance attivo necessari per far girare The Lord of the Rings: Gollum al massimo delle prestazioni.

In compenso, rispetto ai vecchi requisiti pubblicati in precedenza, non sono più necessari 32GB di RAM in nessun caso.

The Lord of the Rings: Gollum sarà disponibile dal 25 maggio 2023, anche per Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 e PS4. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere il nostro provato pubblicato il mese scorso.