Nintendo: console next-gen, alte prestazioni e giochi crossplatform citati in un annuncio di lavoro

Come notato dalla sempre attenta community di ResetEra, il reparto ricerca e sviluppo europeo di Nintendo (NERD) ha pubblicato un annuncio di lavoro piuttosto interessante in quanto si parla di software ad alte performance, sviluppo cross-platform e console di nuova generazione, includendo quindi anche il successore di Nintendo Switch.

Ma andiamo per gradi. L'annuncio è per la posizione di engineer e ricercatore, che dovrà lavorare nel settore delle tecnologie legate allo sviluppo dei videogiochi. Nello specifico il candidato spazierà tra vari campi, tra cui quello del rendering in tempo reale e l'implementazione di performance elevate nell'ambito software.

L'annuncio specifica che la posizione si concentra principalmente nell'architettura dei motori di gioco, lo sviluppo cross-platform, la programazione di network e le interazioni con il codice.

L'obiettivo è quello "di trovare soluzioni in questi campi che vadano oltre allo stato dell'arte, puntando all'attuale e la futura generazione di piattaforme Nintendo". Inoltre, viene menzionato che il candidato opererà utilizzando Windows, Linux, nonché il sistema operativo e l'SDK delle console Nintendo, per l'appunto al plurale.

Chiaramente non possiamo usare come base un annuncio di lavoro per farci un'idea precisa della prossima console Nintendo, ma stando alla descrizione offerta potrebbe trattarsi di una macchina in grado di fornire prestazioni elevate e che parte del suo parco titoli potrebbe essere condiviso con Nintendo Switch, confermando dunque la retrocompatibilità con Switch o che comunque i prossimi giochi della grande N arriveranno su entrambe le piattaforme. Staremo a vedere.

In ogni caso è chiaro che Nintendo sta lavorando a un successore di Nintendo Switch, che sia un modello Pro, una nuova console o una via di mezzo come suggerito da Jeff Grubb, e sembra ormai davvero questione di mesi prima che venga annunciata in pompa magna al grande pubblico.