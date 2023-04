Xenoblade Chronicles 3: Un futuro Riconquistato è disponibile da ora su Switch

L'ultimo DLC di Xenoblade Chronicles 3 - Un futuro Riconquistato - è disponibile a partire da ora su Nintendo Switch. Il contenuto è parte del Pass di espansione di Xenoblade Chronicles 3. La conferma arriva anche tramite l'account Twitter ufficiale di Nintendo.

Un futuro Riconquistato è ambientato prima dell'inizio della storia di Xenoblade Chronicles 3. Ci mette nei panni di Matthew che si unisce ad A in cerca della sorella, Na'el. Ci saranno poi anche Shulk e Rex da Xenoblade Chronicles 1 e 2, inoltre non mancheranno nemici noti come Z e N.

In termini di gameplay, sono state introdotte nuove meccaniche in Xenoblade Chronicles 3 Un futuro Riconquistato. Precisamente, vi sarà la Union Combo per sferrrare potenti attacchi e anche nuove classi come la Monado Fencer.

Se questo DLC dovesse rivelarsi effettivamente grande quanto Torna ~ The Golden Country (qui la nostra recensione), possiamo aspettarci tante nuove missioni secondarie, nuovi nemici, boss e non solo. Ovviamente i fan sperano che sia proprio così.

Se ancora non avete deciso se giocare a questa espansione, vi consigliamo di guardare il video delle novità del combattimento e sulle ambientazioni.