Diablo 4: un'opzione permette di saltare la campagna principale

Diablo 4 offrirà ai giocatori l'opzione di saltare completamente la campagna principale nel caso l'abbiano completata almeno una volta in precedenza. Una funzione che tornerà sicuramente utile a tutti coloro che vorranno cimentarsi nelle attività endgame utilizzando più classi.

Questo dettaglio da prima è stato notato dalla community, analizzando con grande attenzione il recente trailer pubblicato da Blizzard dedicato alla gestione e la personalizzazione delle classi di Diablo 4. In un fotogramma specifico del filmato è possibile notare l'opzione "skip campaign" (ovvero "salta la campagna") nella scherma di selezione del personaggio, suggerendo dunque la presenza di questa funzionalità, mai citata in precedenza dagli sviluppatori.

Successivamente è arrivata su Twitter la conferma del global community development director Adam Fletcher, che ha specificato inoltre che questa opzione sarà fruibile esclusivamente dopo aver visto almeno una volta i titoli di coda di Diablo 4.

Come dicevamo in apertura, grazie a questa opzione sarà possibile tuffarsi nei numerosi contenuti dell'endgame con una nuova classe senza dover prima ripetere le missioni principali. Non è chiaro tuttavia se così facendo il personaggio partirà direttamente a un livello più alto o se dovrà comunque livellare da zero. Supponiamo (e speriamo) il primo caso, considerando che per arrivare al livello 100, il level cap, saranno necessarie anche più di 150 ore, stando alle stime di Blizzard.