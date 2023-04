Diablo 4: ecco quante ore servono per raggiungere il massimo livello

Diablo 4 come da tradizione della serie terrà incollati i giocatori allo schermo per moltissime ore anche dopo aver completato la campagna principale, anzi possiamo dire che il gioco vero e proprio inizia nell'endgame. Anche solo per arrivare al level cap del proprio personaggio, ovvero il livello massimo raggiungibile, richiederà tantissimo tempo, anche più di 150 ore, stando alle stime offerte dall'associate director Joseph Piepiora di Blizzard.

Questo dettaglio è stato svelato su Twitter, in risposta a un utente che chiedeva chiarimenti in merito a quanto tempo sarà necessario per raggiungere il livello 100.

"Raggiungere il livello 100 richiederà più di 150 ore per il giocatore medio", ha detto nello specifico Piepiora.

Chiaramente si tratta di una stima, quindi il tempo necessario per arrivare al level cap potrebbe aumentare o diminuire a seconda di come affronterete Diablo 4. Inoltre, Piepiora parla di "giocatore medio", quindi quelli più abili o che magari affrontano per la seconda volta il gioco con un nuovo personaggio potrebbero impiegare molte meno ore.

È interessante notare, inoltre, che in precedenza il game director Joe Shely ha svelato che la campagna centrale di Diablo 4 richiederà circa 35 ore per essere completata e che a quel punto il livello del personaggio del giocatore dovrebbe aggirarsi sul 45. A partire dal livello 50 inoltre si sblocca il Tabellone d'Eccellenza, che permette di potenziare e personalizzare ulteriormente il proprio personaggio.

Diablo 4 sarà disponibile su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 e PS4 a partire dal 6 giugno 2023. Prima del lancio sarà possibile provare nuovamente il gioco grazie alla beta Server Slam in programma per maggio.