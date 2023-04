Star Wars Jedi Survivor: la Modalità Lenta aiuta in combattimento e non solo

Star Wars Jedi Survivor sarà presto disponibile e i giocatori di tutto il mondo potranno continuare le avventure di Cal Kestis. Questo nuovo gioco mira ad attirare quanti più giocatori possibili e Respawn Entertainment ha quindi inserito una serie di opzioni di accessibilità, inclusa una modalità "Lenta" per aiutare chi ha problemi con le sezioni di gioco più frenetiche.

Il Senior Director di Star Wars Jedi Survivor Jonas Lundqvist ha spiegato che la "Modalità Lenta" era "principalmente nata come una funzione che pensavamo potesse essere d'aiuto in combattimento, ma abbiamo rapidamente realizzato che può essere di beneficio per qualsiasi componente che si basa sul tempismo. Fa in modo che alcune delle nostre sezioni platform siano più accessibili e permette di giocare anche a chi ha diversi tipi di tempi di reazione e fa in modo che il gioco sia più accessibile per una larga fetta di utenza".

Come potete vedere nell'immagine poco sotto, la Modalità Lenta di Star Wars Jedi Survivor può essere attivata e disattiva a piacere tramite il menù dell'accessibilità. Inoltre, almeno per quanto riguarda la versione PC, è possibile assegnare un tasto per fare in modo di attivarla senza dover ogni volta passare dal menù. In questo modo ogni giocatore può decidere in un attimo quando ha bisogno di un aiuto o quando invece vuole affrontare la sfida standard.

Il menù di accessibilità di Star Wars Jedi Survivor

Dovremo vedere quanto è efficace questa Modalità Lenta, ma in generale crediamo che sia solo positivo che un'opzione di questo tipo sia stata inserita. In quali altri giochi potrebbe essere utile a vostro parere?