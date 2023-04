Elden Ring: l'espansione Shadow of the Erdtree è in sviluppo da almeno un anno

L'attesa espansione Shadow of the Erdtree di Elden Ring è in sviluppo da almeno un anno, perlomeno stando a quanto indicato nel profilo LinkedIn di Kennet Chan di FromSoftware.

Nello specifico, la pagina afferma che Chan, che ricordiamo è anche co-director di Amored Core 6, sta lavorando a Shadow of Erdtree in qualità di lead game designer e designer manager sin da aprile 2022. Ha ricoperto lo stesso incarico anche per il gioco base.

È interessante inoltre notare che il profilo LinkedIn è stato aggiornato recentemente e ora non viene più menzionato il misterioso progetto non ancora annunciato di FromSoftware su cui Chan lavora da gennaio 2022 in qualità di producer, che abbiamo segnalato sulle nostre pagine il mese scorso.

Questo porta a diverse ipotesi. La prima è che il progetto misterioso era proprio Shadow of the Erdtree e che dunque il profilo è stato semplicemente aggiornato in ritardo, scatenando le ipotesi su un nuovo gioco o espansione da parte di FromSoftware. Tuttavia i conti non tornano: le date sono differenti così come il ruolo di Chan nella produzione, segno che si tratta di una teoria errata o che Shadow of the Erdtree è in lavorazione sin da gennaio e non da aprile come indicato ora e che nel mentre siano stati fatti dei cambiamenti ai vertici del team di sviluppo.

La seconda ipotesi è che parliamo di due progetti differenti e che Chan per qualche ragione abbia deciso di rimuovere ogni riferimento a quello non ancora annunciato dal proprio profilo LinkedIn. Purtroppo non possiamo saperlo con certezza.

Al momento Elden Ring: Shadow of the Erdtree non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma secondo alcune indiscrezioni dovrebbe arrivare dopo il lancio di Amored Core 6: Fires of Rubicon, che a quanto pare potrebbe arrivare nei negozi prima del previsto, stando al noto insider Tom Henderson, che ha svelato la presunta data di pubblicazione.