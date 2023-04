Remedy Entertainment parla dei progressi di Alan Wake 2, Control 2, Max Payne Remake e non solo

Remedy Entertainment ha fornito aggiornamenti sui suoi prossimi titoli, tra cui Alan Wake 2, il remake di Max Payne 1 e 2, Control 2 e Codename Condor.

Lo sviluppatore ha condiviso i suoi ultimi risultati finanziari per il primo trimestre del 2023, accompagnati da alcuni commenti dell'amministratore delegato Tero Virtala che ha menzionato il sequel di Control e ha affermato che lo sviluppo del gioco è progredito bene da gennaio, con il team di sviluppatori che si è concentrato sulle meccaniche di gioco e sulla costruzione del mondo. Inoltre, il team ha lavorato sull'aspetto visivo del titolo.

Per quanto riguarda Project Condor, lo spin-off game as a service di Control, i progressi sono stati costanti e il team ha lavorato sul design del gameplay. Inoltre, l'amministratore delegato ha dichiarato che il team ha trovato nuovi modi per "utilizzare le risorse e le ambientazioni esistenti nel mondo del Control originale".

La protagonista di Control

Virtala ha anche condiviso aggiornamenti su Alan Wake 2, che è entrato nella fase finale della produzione in vista della pubblicazione del gioco nel corso dell'anno. Il CEO dichiara di essere rimasto impressionato dalla qualità del gioco e ha dichiarato che il titolo è molto promettente. "Alan Wake 2 sarà un gioco di cui saremo tutti orgogliosi e, soprattutto, sono sicuro che sarà un gioco che i giocatori ameranno giocare", ha dichiarato Virtual nel comunicato.

Inoltre, anche lo sviluppo dei remake di Max Payne 1 e 2 procede bene e il gioco è passato alla fase di "proof-of-concept". Secondo il comunicato stampa, il team di sviluppo del gioco si è concentrato sulla valorizzazione degli elementi chiave dei giochi di Max Payne e sul portarli sulle piattaforme di attuale generazione. "Il remake di Max Payne 1&2 è progredito bene e nel primo trimestre il progetto è passato alla fase di proof-of-concept", ha dichiarato l'amministratore delegato di Remedy. "Il team di sviluppo ha lavorato in modo efficiente per definire gli elementi chiave di Max Payne e per portare il gioco in alta qualità sulle console e sui PC di oggi. Ci aspettiamo che il progetto continui a progredire bene e che, di conseguenza, le dimensioni del team si espandano gradualmente verso la fine dell'anno".

Il team aveva inoltre già confermato che Alan Wake 2 uscirà nel 2023: il gioco non verrà rinviato.