Alan Wake 2, uscita nel 2023 confermata da Remedy: il gioco non verrà rinviato

L'uscita di Alan Wake 2 è prevista nel corso del 2023: lo ha confermato Remedy Entertainment all'interno di un documento dedicato alla sua attuale line-up, in cui viene specificato che lo sviluppo del gioco procede bene e dunque non verrà rinviato.

In effetti ricorderete che il mese scorso Remedy ha detto che Alan Wake 2 è giocabile dall'inizio alla fine, dunque dovrebbe mancare poco al completamento del progetto. Certo, gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo, ma il team finlandese sembra piuttosto fiducioso.

"Alan Wake 2 (...) si trova in piena fase produttiva", si legge infatti nel documento preparato dallo studio. "Nel 2022 il gioco stava prendendo forma sotto tutti gli aspetti e sarà pronto per l'attesissimo lancio nel corso del 2023."

Per quanto riguarda gli altri titoli attualmente in cantiere, Control 2, annunciato a novembre, si trova nella fase "proof-of-concept", dunque in forma di prototipo, e ci vorrà dunque ancora un paio d'anni almeno per vederlo nei negozi.

L'attesa sarà più lunga per il remake di Max Payne 1 e 2, che stando all'infografica pubblicata da Remedy Entertainment si trova nella fase di "concept", quando cioè si stabiliscono i criteri del progetto anche attraverso storyboard e concept art.