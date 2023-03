Gears of War, il film Netflix verrà scritto dall'autore di Dune e Doctor Strange

Il film di Gears of War prodotto da Netflix si avvarrà della collaborazione di Jon Spaihts, autore di Dune e Doctor Strange, per la stesura della sceneggiatura: un passo importante, considerata l'autorevolezza di Spaihts, candidato all'Oscar per il già citato Dune insieme a Eric Roth e Denis Villeneuve.

"Gears of War è uno dei più grandi action game di sempre, ricco di personaggi vividi, un mondo meravigliosamente tratteggiato e un sistema di combattimento in grado di unire la letalità della guerra e l'importanza di collaborare con i propri compagni di squadra", ha dichiarato lo sceneggiatore ai microfoni di Variety. "Voglio trasformarlo in cinema e sono entusiasta di avere questa opportunità per fare in modo che accada."

Annunciato a novembre, il film di Gears of War prodotto da Netflix verrà seguito da una serie animata, e in caso di successo il franchise riceverà ulteriori trasposizioni: una prospettiva entusiasmante per The Coalition, che ha salutato l'arrivo di Spaihts tessendone le lodi e dicendo che si tratta di una scelta di prim'ordine.

L'autore possiede senza dubbio le capacità e l'esperienza per contribuire in maniera importante affinché il film di Gears of War catturi i temi e le atmosfere del gioco, espandendone finalmente l'universo a ben diciassette anni dal debutto della saga su Xbox.