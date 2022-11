Gears of War, Netflix annuncia film live action e una serie animata

Gears of War diventerà un film live action e una serie animata dai toni adulti: lo ha annunciato Netflix alla luce di un accordo di collaborazione stretto con il team di sviluppo del franchise, The Coalition.

Ricorderete che Dave Bautista ha rinunciato a Fast & Furious per proporre il film di Gears of War ad alcuni produttori e sarebbe fantastico se alla fine il sogno dell'ex wrestler di avverasse nell'ambito di un progetto portato avanti da Netflix, ma per il momento non ci sono assolutamente dettagli.

"Gears of War è stato pubblicato sedici anni fa oggi, e per celebrare questa ricorrenza Netflix ha stretto un accordo con The Coalition per trsformare la saga videoludica in un film live action che verrà poi seguito da una serie animata dai temi adulti, con il potenziale per altre storie a venire!", si legge nel post della piattaforma streaming.

Una gran bella notizia per i tanti fan di Gears of War e per il brand in generale, che potrà trovare all'interno di questi progetti un ulteriore rilancio, come accaduto di recente a Cyberpunk 2077 grazie al successo della serie animata Edgerunners.