Alan Wake 2 ora è giocabile dall'inizio alla fine, dice Remedy

Alan Wake 2 ora è giocabile dall'inizio alla fine, con lo sviluppo che sta procedendo a pieno regime. Questo è quanto ha dichiarato il CEO di Remedy, Tero Virtala, durante l'ultimo incontro con gli azionisti.

Virtala ha spiegato che presto tutti i "contenuti saranno al loro posto", dopodiché il team si occuperà di rifinire l'esperienza di gioco. Sembrerebbe dunque che lo sviluppo sta procedendo a gonfie vele e quindi, salvo imprevisti, verrà rispettata la finestra di lancio del 2023 indicata da Remedy.

"Alan Wake 2 è in piena produzione", ha detto il CEO di Remedy. "Il gioco avrà presto tutti i contenuti al loro posto ed è giocabile dall'inizio alla fine. Poi passeremo a rifinire l'esperienza. Alan Wake è un marchio unico che oggi detiene un valore elevato per l'azienda".

Una concept art di Alan Wake 2

Virtala ha svelato anche che Alan Wake Remastered non ha ancora generato delle royalties per lo studio, ma si aspetta che le vendite aumentino a ridosso del lancio di Alan Wake 2.

"Alan Wake Remastered non ha ancora generato royalties", ha affermato. "Tuttavia, ci aspettiamo che le vendite aumentino man mano che l'uscita di Alan Wake 2 si avvicana, con i fan e i nuovi giocatori che vorranno vivere la storia originale sulle console di nuova generazione".

Annunciato durante i The Game Awards 2021, Alan Wake 2 è attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC. Stando alle parole di Remedy è il più grande progetto mai realizzato finora dallo studio.