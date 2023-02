PlayStation VR2: il video unboxing ufficiale di Sony mostra il visore e i contenuti della confezione

Sony ha pubblicato il video unboxing ufficiale di PlayStation VR2, in cui viene mostrato il visore e tutti i contenuti della confezione, in vista del lancio nei negozi in programma tra poche settimane. Trovate il video nel player qui sotto, con la possibilità di attivare i sottotitoli.

Nel filmato Kei Yoneyama, global product strategy & management di Sony, descrive le caratteristiche principali del design del visore, con una dimostrazione su come indossarlo e alcuni suggerimenti sulle regolazioni da effettuare per ottenere il massimo comfort di gioco, nonché alcuni retroscena sulla creazione del design della confezione.

Come possiamo vedere nella confezione oltre al visore è inclusa la coppia di controller PlayStation VR Sense, i laccetti di sicurezza da fissare ai controller, un cavo USB, degli auricolari stereo con tre paia di gommini e l'immancabile manuale di istruzioni.

PlayStation VR2 sarà disponibile nei negozi dal 22 febbraio al prezzo di 599,99 euro e in bundle con Horizon Call of the Mountain al prezzo di 649,99 euro. Se volete saperne di più sul visore di PS5 vi suggeriamo di leggere il nostro provato pubblicato a inizio mese.