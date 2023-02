Alan Wake 2 è il più grande progetto di Remedy finora, per il creative director Sam Lake

Intervistato da GamesRadar+, il creative director di Remedy, Sam Lake, ha riferito di vedere Alan Wake 2 come il più grande progetto mai affrontato da Remedy finora, che praticamente è stato in lavorazione per 13 anni, a vari livelli.

"Direi che non abbiamo mai abbandonato Alan Wake", ha spiegato Lake, "C'è sempre stata l'intenzione di tornare a questo personaggio, c'erano altre storie da raccontare e i personaggi e l'ambientazione sono troppo preziosi per essere dimenticati", ha riferito il director di Remedy.

Tuttavia, non è sempre stata certa l'idea di poter sviluppare un Alan Wake 2 forse, considerando gli anni passati dal primo capitolo e il lungo silenzio che era piombato sulla serie. Tuttavia, questo non significa che Remedy non continuasse a pensare a un ritorno.

Secondo quanto riferito da Lake, la storia di Alan Wake 2 è stata costantemente elaborata, "è crescita e si è evoluta nel corso degli anni", anche affiancandosi ai nuovi progetti originali portati avanti dal team.

Progressivamente, anche grazie ad altri giochi come Quantum Break, si è costruita l'idea che tutti i giochi Remedy potessero far parte di un unico universo, e poi il DLC AWE di Control ha praticamente portato un semplice easter egg al livello di un vero e proprio cross-over.

Secondo Lake, "dopo Control, tutti i pezzi si sono incastrati nel modo giusto", aprendo la strada ai progetti in corso. Il tempo passato ha poi fatto crescere ulteriormente le idee su Alan Wake 2: "quando si continua a mantenere vivo un sogno e si continua a sognarlo, si fa anche uno sforzo costante nel mantenerlo attivo ed esaltante. Se non altro, durante tutti questi anni, il sogno di Alan Wake 2 è cresciuto ed è diventato più ambizioso e più particolare".

"È il nostro progetto più grande fatto finora e un sacco di cose diverse devono riuscire a combaciare: non solo per quanto riguarda il concetto stesso del gioco, ma anche nella tempistica di lavorazione e nella scelta dei giusti partner". Alan Wake 2 al momento è atteso per il 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, l'abbiamo visto per la prima volta in trailer ai The Game Awards 2022, con un periodo d'uscita previsto per quest'anno.