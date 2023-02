Sony: Hiroki Totoki promosso a presidente, supervisionerà tutte le operazioni

Con l'arrivo dei risultati finanziari, Sony annuncia anche un cambio al vertice che suona soprattutto come una promozione per Hiroki Totoki, già Chief Financial Officer, che si troverà ora nella posizione di presidente, con la possibilità di supervisionare tutte le operazioni della compagnia.

Totoki era già una figura chiave dell'organigramma di Sony e il suo spostamento a presidente non dovrebbe cambiare molto in termini di indirizzo e strategie per la compagnia, ma si tratta soprattutto di un riconoscimento delle capacità dell'executive che ora avrà un ruolo di maggiore rilievo ancora.

Il 58enne Totoki diventerà dunque presidente e Chief Operating Officer di Sony a partire dall'1 aprile, mentre l'attuale presidente Kanichiro Yoshida manterrà comunque le sue posizioni di chairman e CEO della compagnia. La mossa viene vista come un modo per rafforzare lo sviluppo di iniziative messe in piedi da Yoshida e dal predecessore Kaz Hirai.

"Il problema storico di Sony è il fatto di non riuscire a sostenere quello che ha avviato, ma Totoki è visto come una persona operativa, in grado di svolgere le attività in fretta", ha riferito Atsushi Osanai, di Waseda Business School. "D'altra parte, gli azionisti si aspettano che Sony crei sempre cose nuove, dunque sarà interessante vedere che team metterà insieme Totoki e come riuscirà a rispondere alle aspettative".

Proprio oggi sono emersi i dati finanziari di Sony che, al di là di un calo nei profitti dell'intera compagnia, mostrano invece un ottimo andamento per PlayStation, con 32 milioni di PS5 vendute nel mondo.