World of Warcraft: Dragonflight, la versione 10.0.7 è disponibile per il testing

La versione 10.0.7 di World of Warcraft: Dragonflight è disponibile sul Reame Pubblico di Prova per gli appassionati che desiderano provare le novità e i contenuti della Stagione 1, che farà ufficialmente il proprio debutto nel corso di quest'anno.

Se avete letto la nostra recensione di World of Warcraft: Dragonflight saprete che Blizzard ha messo parecchia carne al fuoco, sebbene qualcuno abbia avuto il dubbio che World of Warcraft stia diventando casual.

Ad ogni modo, fra le novità della versione 10.0.7 spicca l'Isola Proibita, una nuova area in cui gli Evocatori potranno tornare per "scoprire nuove missioni, mentre gli altri personaggi potranno visitarla e affrontarne le missioni per la prima volta."

Troveremo inoltre la nuova fazione dei Mezzorsi Mantogelido della Vastità Azzurra, e potremo cominciare a guadagnarci la loro fiducia, nonché una nuova combinazione razza/classe: il Monaco.

"Come con la patch pre-espansione di Dragonflight, che ha reso disponibili le classi Ladro, Mago e Sacerdote a tutte le razze sia di base che alleate, anche il Monaco sarà disponibile per tutte le razze, Dracthyr esclusi", si legge nel comunicato stampa.

Gli utenti potranno inoltre vedere in anteprima le nuove Armature Retaggio per le classi storiche di World of Warcraft, e alcune opzioni cosmetiche inedite (colorazioni, fondamentalmente) per le razze degli Umani e degli Orchi.