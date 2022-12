World of Warcraft: Dragonflight, la recensione della nuova espansione dell'MMO di Blizzard

Sono anni che Blizzard comincia le espansioni di World of Warcraft col botto, salvo poi sbagliare qualcosa nel giro di qualche aggiornamento e arrivare alla successiva col fiato più corto: difficile risalire alle cause di questi squilibri; potremmo tirare in ballo management, acquisizioni, interessi economici e quant'altro, ma la verità è che WoW ormai è un gioco enorme, immenso, e funziona come una partita a Jenga in cui, se sbagli mattoncino, viene giù tutto. Per farla breve, questo è una sorta di disclaimer: noi non siamo chiaroveggenti e non possiamo sapere cosa succederà nei prossimi due anni, ma in questa recensione di World of Warcraft: Dragonflight vi racconteremo come abbiamo trascorso queste prime settimane nell'Isola dei Draghi e che impressioni ci ha fatto la nona espansione del MMORPG più famoso del mondo.

Scoprire l'Isola dei Draghi

World of Warcraft: Dragonflight, completando la campagna iniziale sbloccherete diversi extra

Scriviamo queste righe dopo aver completato le prime Mitiche+ che Blizzard ha sbloccato col nuovo reset settimanale, seguendo l'apprezzato modello dell'ultima stagione di Shadowlands: otto spedizioni a tempo, ma se quattro sono uscite con Dragonflight, le altre quattro appartengono alle espansioni passate. Non siamo sicuri che sia stata la scelta migliore per la prima stagione della nuova espansione, e questo dovrebbe servire a farvi capire che no, non è che Blizzard le abbia azzeccate proprio tutte a questo giro, ma a Irvine hanno progettato spedizioni eccezionali per anni, salvo poi abbandonarle all'uscita di ogni nuova espansione, e questa nuova soluzione salva tanti asset memorabili dal dimenticatoio.

Le nuove spedizioni di Dragonflight sono quasi tutte splendide, a parte Conca dei Felcepelle che è invero cupa e bruttina: sono generalmente più corte che in passato, e quelle meno lineari, come Offensiva dei Nokhud, non sono mai dispersive, pur concedendo una discreta libertà esplorativa. Ben sapendo che il grosso dei giocatori avrebbe trascorso tantissimo tempo nelle nuove spedizioni, Blizzard ha curato questo aspetto anche più di prima, ma per l'appunto nulla è cambiato nell'endgame a progressione verticale, tutto incentrato sull'equipaggiamento e il livello oggetto.

World of Warcraft: Dragonflight, l'endgame ruota sempre intorno al miglioramento dell'equipaggiamento

È una formula collaudata che è ormai il DNA di World of Warcraft, e qui si potrebbero fare millemila discorsi sulla tossicità che alimenta un certo tipo di competizione, ma il punto è che all'endgame bisogna arrivarci, e questa volta il viaggio ci è sembrato contare molto di più della meta anche, e soprattutto, per gli standard di Blizzard.

Dragonflight è un'espansione più intima e sentita, che si rifà a una parte della mitologia di Warcraft, quella dei draghi, che può apparire banale, ma non meno affascinante. Alexstrasza, Kalecgos, Nozdormu e compagnia sono personaggi che i fan di Warcraft hanno imparato ad amare negli anni, e che si sono sentiti strappare via quando Blizzard li ha accantonati alla fine dell'espansione Cataclysm. Ora che l'Isola dei Draghi si è risvegliata, il nostro compito sarà aiutare gli ex Aspetti a ristabilire i rispettivi Stormi per difendere la loro dimora millenaria dalla minaccia dei Draghi primordiali.

World of Warcraft: Dragonflight, questi due Orchi sono i protagonisti di una delle più belle missioni di tutti i tempi

La storia principale è appena cominciata, naturalmente, ma è chiaro che Blizzard abbia ridimensionato le proprie ambizioni: dopo aver cercato di raccontare la resa dei conti finale tra Orda e Alleanza con scarso successo - tant'è che abbiamo finito per giocare insieme! - e aver sprecato le potenzialità cosmiche delle Terretetre con una storia di redenzione scritta maldestramente, lo sceneggiatore Steve Danuser ha puntato la campagna iniziale della nona espansione su un'antagonista temporanea, la stereotipatissima Raszageth, che è un vero e proprio MacGuffin, cioè un espediente narrativo quasi del tutto irrilevante che serve solo a muovere la storia.

Questo farebbe pensare che Danuser e i suoi abbiano fatto un buco nell'acqua con la narrativa, ma la realtà è che in questi dieci livelli di Dragonflight abbiamo completato alcune tra le missioni più belle nella lunga storia di WoW, che intanto di anni ne ha compiuti diciotto. Sono storie più personali e contenute, a comporre un mosaico rispettoso dell'immaginario che Blizzard ha stabilito in tutto questo tempo e che riprendono spunti e sottotrame rimaste in sospeso. Così può capitare di imbattersi in un vecchio Orco divorato dai sensi di colpa, in un Nano che in realtà è un drago perso nei propri ricordi o in un antico tomo che porta alla pazzia chiunque lo legga.

World of Warcraft: Dragonflight, Veritastrasz ha un sacco di storie da raccontare a chi ha tempo e voglia di ascoltarlo

Le missioni sono distribuite praticamente ovunque nella mappa: si può seguire la sola campagna, e raggiungere il livello massimo più o meno organicamente, oppure perdersi tra le miriadi di punti esclamativi gialli che Blizzard sembrerebbe aver disseminato in ogni angolo dell'Isola, e per una missione che si completa di solito ne spuntano altre due o tre che conducono a nuove zone e ad altrettanti incarichi.

È un intreccio assurdamente complesso che funziona a meraviglia, ma che sbilancia un po' la progressione: completando ogni missione possibile, e senza affrontare alcuna spedizione, abbiamo raggiunto il livello 70 a metà della terza zona circa, sebbene sia una stima del tutto approssimativa che può variare in base a una pletora di fattori come il bonus da riposo, i punti esperienza guadagnati raccogliendo materiali, gli obiettivi extra e così via. Sta di fatto che ci siamo divertiti un mondo: le missioni migliori sono scritte davvero bene, spesso commuovono o fanno riflettere, e in qualche caso si risolvono in modo più originale del solito.

Questo non vuol dire che Blizzard abbia rivoluzionato la struttura del gioco, che in fin dei conti resta quella votata all'azione che ben conosciamo. Chi cerca un'epica in stile Final Fantasy XIV, insomma, potrebbe restare deluso, ma le micro-campagne sono diversificate e interessanti: abbiamo apprezzato, in particolare, la rivalità tra Irathion e suo fratello Sabellian, che promette sviluppi molto interessanti, e il lavoro di caratterizzazione che serviva decisamente a Kalecgos.

World of Warcraft: Dragonflight, il nostro compito sarà aiutare gli Stormi dei draghi

Le quattro regioni di Dragonflight sono splendide e la campagna le attraversa furbescamente, imbastendo in ciascuna una narrativa che converge nella storyline principale. Non sono tutte riuscite allo stesso livello, purtroppo: la sottotrama dei Centauri nelle Pianure di Ohn'ahra ci ha lasciati piuttosto indifferenti, con una risoluzione legata allo Stormo dei Draghi verdi un po' forzata, mentre abbiamo assolutamente adorato il ritorno di una vecchia conoscenza nella Vastità Azzurra e l'odissea nello spaziotempo di Chromie e Murozond che ironizza sull'ormai strausata dinamica del multiverso.

La suddivisione in micro-campagne ha senso pure dal punto di vista del gameplay, poiché ciascuna sblocca una nuova fazione che funziona a livelli di Fama come succedeva con le Congreghe di Shadowlands. In questo caso, però, il giocatore non deve scegliere, e ogni nuovo livello di Fama sblocca contenuti extra che possono essere oggetti cosmetici o mascotte, ma anche bonus che valgono per tutti i personaggi nell'account, minigiochi, missioni aggiuntive, persino funzionalità extra. Ogni livello di Fama rappresenta un traguardo da raggiungere: una comoda interfaccia anticipa ciascuno di essi, poi sta al giocatore scegliere se concentrarsi su una, sull'altra o su tutte insieme in base alle sue preferenze.