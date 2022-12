Dragon Age: Dreadwolf, Hans Zimmer potrebbe essere il compositore delle musiche di gioco

Stando a un'indiscrezione, Hans Zimmer potrebbe essere il compositore delle musiche di Dragon Age: Dreadwolf. Ad apprenderlo è stato il sito tedesco Xbox Dynasty da un tweet ora cancellato di Trevor Morris, il compositore della colonna sonora di Dragon Age: Inquisition, in cui rispondeva alla domanda di un fan sulla sua presenza anche nel nuovo capitolo.

Morris ha scritto in modo diretto, e apparentemente un po' piccato: "No, sono stato sostituito con Mr Zimmer, ma apprezzo l'interessamento." Naturalmente si tratta di una notizia non confermata né da Bioware, né da Electronic Arts, quindi non diamo la collaborazione come assodata. Se vogliamo, l'unica certezza è che Morris non lavorerà alla colonna sonora di Dragon Age: Dreadwolf.

Hans Zimmer è un compositore che non ha bisogno di presentazioni. In ambito cinematografico ha lavorato a decine di film di successo, tra i quali ne citiamo solo una ristretta selezione: Il gladiatore (2000), Batman Begins (2005), Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare (2011), Interstellar (2014) e il recentissimo Top Gun: Maverick (2022). Ha vito due Oscar, uno per la colonna sonora di Il re leone (1995) e un secondo per quella di Dune. Zimmer ha anche diversi videogiochi nel suo portfolio: I Simpson - Il videogioco (2007), Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009), Crysis 2 (2011), Skylanders: Spyro's Adventure (2011), Beyond: Due anime (2013), Battlefield V (2018) e FIFA 19 (2018).