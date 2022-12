Final Fantasy 16: preordine Amazon per Standard e Deluxe a prezzo minimo garantito disponibile

Tramite Amazon è ora possibile fare il preordine di Final Fantasy 16, sia in versione Standard che in versione Deluxe. Il prezzo è 79.99€ per la versione base e 109.99€ per la versione speciale. Potete trovare il gioco a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Come sempre, questo preordine è a prezzo minimo garantito. Il pagamento avverrà solo al momento della spedizione e, dal momento del preordine fino al momento della spedizione, il prezzo sarà automaticamente pareggiato alla migliore offerta apparsa su Amazon Italia, senza che l'utente debba rifare l'ordine in caso di sconto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Final Fantasy 16 Deluxe Edition include il gioco base, una mappa in tessuto di Valisthea (il mondo di gioco) e una Steelbook speciale di Clive Rosfield, ovvero il protagonista Dispone anche di una copertura in cartoncino con una cover speciale. Potete vedere i contenuti di questa edizione poco sotto. La data di uscita di Final Fantasy 16 è il 22 giugno 2023. Il gioco sarà inizialmente disponibile solo su PlayStation 5. Al momento non sono state confermate altre versioni.

Final Fantasy 16 Deluxe Edition

