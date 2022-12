Steam, annunciati i saldi invernali con un video

Steam ha annunciato con un video i suoi saldi invernali, che si inizieranno alle ore 19:00 del 22 dicembre 2022 e termineranno alle ore 19:00 del 5 gennaio 2023. Sostanzialmente ci terranno compagnia per tutte le festività natalizie, il che non è male visto che sapremo subito come investire i soldi vinti a tombola.

Vediamo il filmato:

Come avete potuto vedere, il filmato è una presentazione dei saldi con la messa in evidenza di alcuni giochi che saranno in offerta, tra i quali Fallout 76, Persona 5 Royal, Sonic Frontiers e tanti altri ancora.

Leggiamo l'annuncio ufficiale con tutti i dettagli:

C'è una sensazione magica di festa nell'aria, e più precisamente quella magica sensazione che si materializza in sconti enormi su migliaia di giochi durante i Saldi invernali di Steam, dalle 19:00 del 22 dicembre 2022 alle 19:00 del 5 gennaio 2023.

Promettiamo che nessuno ti seguirà chiedendoti "COME POSSO ESSERTI UTILE?" mentre esplori il Negozio. Tanto divertimento ti aspetta, ci puoi giurare. Oltre a dare un'occhiata ai giochi scontati, durante i saldi puoi anche farti un giro nel negozio dei punti per riscattare gli adesivi gratuiti o andare alla ricerca di offerte su altre chicche invernali.

Mentre esplori il nostro fantastico "paese degli sconti", non dimenticare di votare per i Premi di Steam del 2022! A partire da venerdì 16 dicembre alle 19:00 annunceremo i vincitori per ciascuna categoria sulla base dei voti espressi durante i Saldi autunnali di Steam. Le votazioni per i vincitori avranno inizio il 22 dicembre alle 19:00, data ufficiale d'inizio dei Saldi invernali.