Warhammer 40.000, Henry Cavill protagonista di una serie TV Amazon

Henry Cavill sarà protagonista di una serie TV basata su Warhammer 40.000 e prodotta da Amazon, stando a un report pubblicato dall'Hollywood Reporter che dà il progetto come consolidato, sebbene non si siano ancora concluse le trattative fra il colosso americano e Games Workshop.

Da grande appassionato del franchise, tempo fa Henry Cavill ha detto di voler far parte di una serie TV di Warhammer, e i produttori lo hanno ovviamente preso alla lettera, come peraltro già accaduto con la riduzione televisiva di The Witcher.

L'attore inglese non solo reciterà nello show ma ne sarà anche produttore esecutivo, sebbene al momento non siano ancora stati fatti i nomi degli sceneggiatori o degli showrunner: l'unico dettaglio noto è che Vertigo Entertainment svolgerà anch'essa un ruolo di produzione esecutiva.

Come sappiamo, l'ambientazione futuristica di Warhammer è stata protagonista di numerosi tie-in, come il recente Warhammer 40.000: Darktide (qui la recensione). Lo scenario è quello di una colonizzazione spaziale portata avanti dall'Imperium, una fazione totalitaria che domina l'universo da diecimila anni.

Dopo l'addio a Superman e l'addio a Geralt di Rivia, ecco dunque una nuova opportunità per Henry Cavill, che tuttavia molti vedono in pole position per il ruolo di James Bond.