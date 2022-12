Warhammer 40.000: Darktide, la recensione del nuovo action cooperativo di Fatshark

C'erano infatti tutti i presupposti per un'evoluzione del sistema di combattimento solido, ma generalmente caotico dei primi due giochi, vista l'introduzione di armi da fuoco sofisticate e al contempo di nemici che attaccano dalla distanza, obbligandoci a usare i fucili per contrastarli. E poi ovviamente gli scenari, che segnano un cambio netto di atmosfere catapultandoci in un'oscurità perpetua, fredda come il metallo che riveste i corridoi e le pareti che ci troveremo a percorrere nelle tredici missioni disponibili al lancio del gioco, scaricabile senza costi aggiuntivi dagli abbonati a Xbox Game Pass.

Quella che attende il guerriero che avremo modo di creare tramite un editor, selezionando non solo sesso, aspetto e classe di appartenenza, ma anche il suo background attraverso la scelta del mondo natio, il tipo di infanzia e adolescenza vissute e un momento cruciale, è dunque una vita di redenzione: la città alveare di Tertium è stata assediata da orde di reietti sotto la guida di una forza oscura, e il nostro compito sarà quello di contribuire in maniera determinante alla sua riconquista... oppure morire nel tentativo.

In maniera simile a quanto fatto con Vermintide, la storia di Darktide viene raccontata nell'ambito di sequenze collocate generalmente in concomitanza con l'aumento di livello del nostro personaggio, dopo un prologo che rivela come questo criminale sia riuscito a liberarsi dalla cella in cui era rinchiuso durante un attacco a sorpresa, utilizzando però la ritrovata libertà per unirsi alle truppe al servizio dell'Imperatore anziché passare dalla parte del nemico.

Il gioco consente di portare avanti la progressione di tutti e quattro i personaggi , sebbene in maniera separata: viene da sé che dopo aver provato ogni combattente e capito quale ci piace di più adoperare andremo a focalizzarci su uno solo di loro per salire di livello e sbloccare così non solo armi più potenti, ma anche una serie di perk specifici che potranno definire al meglio la build che desideriamo creare.

Lo Psyker è un mutante psionico che attinge al potere dell'Immaterium: una sorta di stregone che non solo combatte come un dannato, ma possiede la capacità di controllare le menti dei nemici fino addirittura a farle esplodere, mentre il suo equipaggiamento può includere armi da taglio e da botta capaci di emettere onde di energia per colpire dalla distanza. Infine abbiamo l' Ogryn , un bestione alto tre metri che si pone come il classico tank, può sbaragliare i nemici con la sua carica e utilizzare strumenti lenti ma pesanti.

Il Veterano è un ex militare con grande esperienza nell'uso delle armi da fuoco, non a caso la sua abilità speciale è una sorta di modalità focus in cui i suoi proiettili infliggono danni moltiplicati per alcuni secondi. Abbiamo poi lo Zelota , un fanatico devoto all'Imperatore che utilizza armi prevalentemente leggere e veloci, ad esempio un'accetta e una mitragliatrice compatta, e che può effettuare uno scatto in avanti recuperando tutta la resistenza e infliggendo colpi melee mortali.

Dicevamo delle classi disponibili in Warhammer 40.000: Darktide, che a differenza di Vermintide sono quattro, esattamente come i giocatori che possono partecipare in cooperativa alle varie missioni della campagna. La selezione delle origini e degli eventi che hanno segnato la loro vita si traduce in un atteggiamento differente in battaglia, sottolineato dagli abbondanti dialoghi con i compagni di squadra, ma poco altro: peccato.

Struttura: accetta il tuo destino

Warhammer 40.000: Darktide, un gruppo di nemici affrontato ad armi spianate

Completato il prologo, in Warhammer 40.000: Darktide ci troveremo a esplorare il ponte della nave spaziale Mourningstar, che funge da hub e presenta attività che diventano accessibili man mano che saliamo di livello, incluso ovviamente il terminale tramite cui potremo selezionare una delle missioni disponibili a rotazione fra le tredici presenti al lancio del gioco, caratterizzate da cinque differenti livelli di difficoltà che si traducono in ricompense sempre più alte.

Non è possibile selezionare liberamente la singola spedizione se non facendo riferimento a quelle che compaiono sullo schermo, con l'indicazione del grado di sfida: un intoppo che ci è sembrato abbastanza fastidioso. Dopodiché è possibile optare per una partita veloce, specificando il livello di difficoltà desiderato e ritrovandosi nella maggior parte dei casi all'interno di un match già bello che avviato. Non abbiamo riscontrato problemi relativi a un'eccessiva latenza, ma i caricamenti per entrare in partita possono diventare abbastanza lunghi.

Warhammer 40.000: Darktide, uno dei mini boss del gioco

L'impianto si presenta come un'evoluzione di quello che abbiamo raccontato nella recensione di Warhammer: Vermintide 2, più raccolto e coerente rispetto a Fort Brachsenbruke, pur mostrando il fianco a qualche perplessità sul fronte delle dotazioni che è possibile acquistare con i crediti ottenuti in battaglia: le armi in vendita di volta in volta compaiono in maniera casuale e spesso non sono migliori di quelle che già possediamo, mentre gli eventuali potenziamenti richiedono risorse extra e non risultano dunque immediati, il che rallenterà un po' i nostri eventuali progressi.

Spiace constatare che il negozio degli oggetti cosmetici è invece già discretamente fornito e non deve sottostare a questi vincoli, puntando peraltro a farci spendere denaro reale per la personalizzazione completa del nostro guerriero, visto che il gruzzolo che ci verrà consegnato inizialmente basterà solo per un singolo pacchetto. Si tratta di elementi del tutto opzionali, è vero, ma considerando che parte dell'esperienza è ancora "in lavorazione" e diverse feature non sono accessibili, Fatshark non ci fa una splendida figura.