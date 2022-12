Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion: video confronta la grafica del 2007 con quella del 2022

IGN USA ha pubblicato un nuovo video che mostra un confronto tra la grafica di Crisis Core Final Fantasy 7, del 2007, e la grafica di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, del 2022. Potete vedere il filmato poco sotto.

Ricordiamo che l'originale Crisis Core Final Fantasy 7 è stato pubblicato su PSP e, fino ad oggi, non era arrivato su altre piattaforme. La differenza grafica è ovviamente notevole rispetto al gioco in versione PS5, usato per questo confronto da IGN USA.

Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion propone una grafica completamente ricreata: non si tratta di un remake pari a quello di Final Fantasy 7 Remake, ma si tratta comunque di enormi passi in avanti, sia in termini di poligoni, che di effetti di luce e più in generale qualità grafica e livello di dettaglio.

I miglioramenti non toccano solo la grafica, in ogni caso: Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion propone anche varie modifiche al sistema di combattimento che è stato rimodernato. Per tutti i dettagli, potete fare riferimento alla nostra recensione, dove vi abbiamo spiegato che "C'è stato un momento in cui abbiamo posato il DualSense e abbiamo sentito la necessità di spolverare la PSP, infilarci dentro l'UMD di Crisis Core: Final Fantasy VII e ricaricare l'ultimo salvataggio, datato 2008. Dopo aver avviato una missione secondaria, sono serviti pochi secondi per maturare una semplice conclusione: lo sviluppatore nipponico ha davvero compiuto un lavoro straordinario con questa Reunion, svecchiando il gameplay e il comparto tecnico di un titolo di quindici anni fa che a prima vista non sembra poi così antiquato. Purtroppo Square Enix non è riuscito a limare alcune spigolosità che Crisis Core si porta nel DNA, ma la qualità di questa edizione è veramente altissima, perciò non possiamo fare a meno di consigliarla a chi non ha mai giocato Crisis Core ma si è innamorato di Final Fantasy VII e il suo Remake, e non necessariamente in quest'ordine."

Inoltre, vi segnaliamo i voti internazionali ricevuti da Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, mediamente molto buoni.