Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion, la recensione del ritorno di un grande classico per PSP

Bisogna dare credito a Square Enix di aver preso sul serio il progetto Remake di Final Fantasy VII: col primo capitolo già uscito, il secondo annunciato e il terzo promesso, lo sviluppatore nipponico si sarebbe potuto fermare lì e consegnare al retrogaming i titoli che avevano composto la famigerata Compilation of Final Fantasy VII. Riesumando il gioiello della corona della Compilation, Crisis Core: Final Fantasy VII, Square Enix avrebbe potuto limitarsi a una rimasterizzazione da pochi spicci, com'è accaduto in passato con altri titoli più o meno blasonati, e invece, forse per riaffermare la sua importanza nel grande disegno del Remake stesso, gli ha rifatto quasi totalmente il trucco, come vi abbiamo spiegato nel nostro provato di qualche giorno fa.

Zack si è rifatto il trucco

Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion, il gioco è stato ridoppiato completamente

La Compilation di Final Fantasy VII mirava ad approfondire alcuni aspetti dell'immaginario di Final Fantasy VII raccontando quello che era successo prima, durante e dopo i fatti del famosissimo JRPG Square Enix. Comprendeva una pletora di produzioni, dal deludente Dirge of Cerberus con protagonista Vincent Valentine al lungometraggio Advent Children che faceva da chiosa al videogioco originale, ma tra tutte la più importante era Crisis Core proprio perché raccontava la storia di Zack Fair, un personaggio chiave che in Final Fantasy VII si vedeva poco per tutta una serie di motivi che potrebbero rovinare la sorpresa a chi non ha ancora giocato il JRPG del '97 o il suo recente Remake.

Per come si sono messe le cose nel Remake, potreste giocare questo Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion anche prima, ma se siete completamente a digiuno di Final Fantasy VII, e volete avvicinarvi a questo immaginario passando per il JRPG originale, allora vi consigliamo di giocare Crisis Core soltanto dopo averlo finito.

Questo dovrebbe rincuorare chi temeva stravolgimenti della narrativa originale: no, Reunion è una fedele riproposta di Crisis Core, rimaneggiata solo nell'adattamento italiano dei sottotitoli, più fedele allo script giapponese che ai dialoghi in lingua inglese. La nuova traduzione è sensibilmente più scorrevole e grammaticalmente corretta, ma Square Enix ha lavorato anche sul doppiaggio, richiamando gli attori che hanno prestato le loro voci al Remake, sia in inglese che in giapponese, per stabilire una ferrea continuità. Questa volontà si riflette anche in altri aspetti di questa Reunion, soprattutto sul fronte della direzione artistica, ora molto più vicina al look del Remake.

Square Enix ha ridisegnato praticamente ogni personaggio, conferendogli tratti più realistici rispetto al passato, non solo nei lineamenti ma anche nelle animazioni e nei modelli 3D. È un cambiamento che balza subito all'occhio con Zack, se si è giocato l'originale Crisis Core, in cui il protagonista doveva molto alla sua controparte di Kingdom Hearts, ma i fan del Remake se ne accorgeranno soprattutto con l'entrata in scena di Yuffie, Aerith e Tifa.

Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion, naturalmente ci sono anche i Turks

Anche i personaggi, come Angeal e Genesis, sono stati modificati parzialmente, pur non avendo asset nel Remake, mentre per le creature richiamate dalle Materie di evocazione si è fatto anche di più, dato che gli artisti di Square Enix hanno completamente ridisegnato quelle in comune col Remake, come Ifrit o Bahamut, e rifinito tutte le altre. L'intento è chiaro: uniformare l'impronta stilistica delle due opere, in soluzione di continuità, così che Reunion sia a tutti gli effetti il Crisis Core di riferimento per le nuove generazioni o per chi, molto semplicemente, non abbia avuto mai l'opportunità di giocarlo, magari perché non possedeva una PSP.

I punti di contatto tra Reunion e Remake sono molteplici, e non solo nel rimpasto della grafica, che interessa, oltre ai modelli 3D, anche la risoluzione generale, il livello di dettaglio negli scenari, l'effettistica e l'illuminazione, completamente riprogrammate. Reunion prende in prestito alcune tracce musicali dal Remake, mentre altre sono state riarrangiate e altre ancora remixate dallo stesso Takeharu Ishimoto che è tornato a firmare una colonna sonora più moderna e vicina allo spirito del Remake.

Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion, effettistica e illuminazione sono state completamente riprogrammate

In questo senso, Square Enix ha lavorato anche sull'interfaccia, che nella struttura, nel design e nei font ricorda non poco quella del Remake. Si comincia dai tutorial che appaiono a metà schermo, ma ogni menù o schermata risulta ora più leggibile e spaziosa rispetto alla versione del 2007 per PSP.

E tanto sarebbe bastato a promuovere questa riproposta, che abbiamo giocato su PlayStation 5 e per la quale possiamo anche confermare la bontà delle prestazioni, cosa che non era affatto scontata se si considerano questi rimaneggiamenti tecnici. Nel nostro test non abbiamo riscontrato alcun problema di fluidità: Reunion viaggia a 60 fotogrammi al secondo, e coi suoi 4K di risoluzione a prima vista sembra un titolo moderno, tradito solo dall'occhio attento di chi riconoscerà una certa goffaggine nei movimenti e nella modellazione di qualche nemico minore o dei PNG, che Square Enix ha sorprendentemente doppiato anche per il più banale dei dialoghi.