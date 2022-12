The Snitch condivide un nuovo criptico leak: si parla del DLC di Horizon, San Andreas e MGS

The Snitch, noto leaker, ha condiviso un nuovo teaser legato a un qualche annuncio per ora non meglio definito. Come potete vedere poco sotto, si tratta di un'immagine della costa sud-ovest degli Stati Uniti d'America. Tra le ipotesi spuntano Horizon Forbidden West, San Andreas e Metal Gear Solid.

L'ipotesi più accreditata sembra essere un DLC di Horizon Forbidden West: la mappa del gioco è infatti compresa tra San Francisco e Las Vegas, presenti nell'immagine di The Snitch. Inoltre, il solco tracciato nell'immagine ricorda molto il dispositivo usato dalla protagonista, Aloy, per visualizzare informazioni sul mondo circostante e per comunicare con gli alleati, il Focus.

GTA San Andreas è un'altra possibilità in quanto la mappa si concentra su San Francisco, Las Vegas e Los Angeles, ovvero le tre città sulle quali sono basate le metropoli del gioco (San Fierro, Las Venturas e Los Santos).

Metal Gear Solid è invece la classica speranza dei fan, che ritengono che il solco nell'immagine ricordi il cono di visione dei nemici. Si tratta però dell'ipotesi meno credibile, visto che non spiega perché sia stata usata tale mappa.

Il DLC di Horizon, secondo i giocatori, dovrebbe essere legato alle Burning Shores, un luogo che viene citato nel gioco principale ma che non è possibile visitare. Anche Tom Henderson afferma che il riferimento è proprio a Burning Shores e ritiene che la data di uscita di questo DLC sia fissata per aprile 2023.

Non ci resta altro da fare se non attendere novità ufficiali in merito. Sappiamo però che Lance Reddick ha lavorato al mo-cap pochi mesi fa, spingendo molti a pensare a un DLC.