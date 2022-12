Offerte Amazon: CPU AMD Ryzen 7 5800X in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un processore AMD Ryzen 7 5800X da 8C/16T e 36 MB di cache. Lo sconto segnalato è di 185.13€, ovvero del 42%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questa CPU è 437.98€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, ma è di poco più alto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023.

La CPU Ryzen 7 5800X propone 8 core e 16 thread, con una cache secondaria da 36 MB. La velocità di clock è fino a 4 GHz (4.7 GHz di boost). Misura ‎4 x 4 x 0.6 cm.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Processore AMD Ryzen 7 5800X

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.