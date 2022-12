Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion: i voti internazionali sono mediamente molto buoni

Le recensioni internazionali di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion sono finalmente online e ci permettono di vedere quali sono i voti assegnati al gioco di Square Enix: in media, si tratta di votazioni molto buone. Anche noi di Multiplayer.it vi abbiamo ovviamente offerto la nostra recensione. Vediamo quali sono i voti principali online:

Multiplayer.it - 85

Noisy Pixel - 95

PSX Brasil - 95

Press Start Australia - 90

PlayStation Universe - 85

Worth Playing - 85

Inverse - 80

GameSpot - 80

Twinfinite - 80

IGN Spagna - 70

Push Square - 70

Digital Trends - 60

VGC - 60

La media dei voti di Metacritic è 81 in versione PS5, mentre arriva fino a 86 in versione PC. Non ci sono recensioni per le altre versioni del gioco.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "C'è stato un momento in cui abbiamo posato il DualSense e abbiamo sentito la necessità di spolverare la PSP, infilarci dentro l'UMD di Crisis Core: Final Fantasy VII e ricaricare l'ultimo salvataggio, datato 2008. Dopo aver avviato una missione secondaria, sono serviti pochi secondi per maturare una semplice conclusione: lo sviluppatore nipponico ha davvero compiuto un lavoro straordinario con questa Reunion, svecchiando il gameplay e il comparto tecnico di un titolo di quindici anni fa che a prima vista non sembra poi così antiquato. Purtroppo Square Enix non è riuscito a limare alcune spigolosità che Crisis Core si porta nel DNA, ma la qualità di questa edizione è veramente altissima, perciò non possiamo fare a meno di consigliarla a chi non ha mai giocato Crisis Core ma si è innamorato di Final Fantasy VII e il suo Remake, e non necessariamente in quest'ordine."

Tra le opinioni più negative su Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion troviamo invece quella di VGC, che afferma: "Crisis Core Reunion ha molto da offrire come remaster, con una grafica migliorata e combattimenti più serrati rispetto all'originale per PSP. La struttura frammentata del gioco, tuttavia, rimane più adatta a una macchina portatile."

Che ne pensate di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion?