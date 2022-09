Horizon Forbidden West, Lance Reddick lavora al mo-cap: DLC o espansione in arrivo?

Lance Reddick ha recentemente postato un tweet in cui dimostra di essere al lavoro a una sessione di motion capture per Horizon Forbidden West, come riferito chiaramente nel messaggio, cosa che fa pensare a possibili DLC o espansioni in arrivo.

Aggiornamento: mentre pubblicavamo la news il tweet di Reddick è stato cancellato, cosa che potrebbe anche essere una conferma del fatto che riportasse informazioni riservate. Potete vederne uno screenshot qui sotto.

Articolo originale:

Lance Reddick, apprezzato attore che ha all'attivo molti film e serie TV come Oldboy, la serie John Wick, The Wire, Fringe, Corporate e tanti altri, ha preso parte attiva al cast di Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West nel ruolo di Sylens, dunque è normale che sia stato sottoposto a varie sessioni di motion capture.

Lo screenshot del tweet di Reddick, poi cancellato

La cosa strana è che, in questo caso, sembra che la sessione sia recente, dunque effettuata dopo l'uscita di Horizon Forbidden West, cosa che fa pensare a nuovi contenuti in arrivo. L'uso dell'attore e del mo-cap significa, peraltro, che sono previsti elementi narrativi anche importanti e che ovviamente coinvolgeranno Sylens.

Non possiamo prenderla come un'informazione ufficiale o precisa, ma il post è proprio di oggi dunque è evidente che qualcosa bolla in pentola, se non si tratta di un video vecchio e riproposto senza motivazioni particolari. Possiamo dunque attenderci forse delle novità riguardanti Horizon Forbidden West nel prossimo periodo, considerando che non ha ancora ricevuto un'espansione di grosso calibro come fu The Frozen Wilds per Horizon Zero Dawn e qualcosa del genere potrebbe essere in arrivo.