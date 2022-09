Genshin Impact: 3,7 miliardi di dollari raccolti con le microtransazioni solo su mobile

Genshin Impact ha totalizzato una quantità enorme di ricavi dalle microtransazioni, con 3,7 miliardi di dollari conteggiati finora da Sensor Tower per il gioco di MiHoYo, distribuito gratuitamente come free-to-play ma in grado di macinare parecchi soldi con i suoi acquisti in-app.

Nel giro di due anni, Genshin Impact ha raggiunto tale risultato con 2 miliardi di dollari ottenuti come ricavi nel primo anno e quasi altrettanti nel secondo, con i 3 miliardi in totale superati già lo scorso maggio e un trend che non accenna a calare.

Da notare che questi numeri si riferiscono solo al mercato mobile, ovvero alle versioni iOS e Android, visto che la fonte non analizza il PlayStation Store e quelli PC, dove il gioco è comunque presente.

Il totale, insomma, potrebbe essere anche molto superiore a quanto riportato da Sensor Tower, che di per sé non rappresenta una fonte ufficiale ma molto attendibile per quanto riguarda questi dati. Dal lancio in poi, Genshin Impact è stato stabilmente il terzo gioco dai ricavi più alti in ambito mobile e il secondo in Cina, dove ha superato anche Candy Crash.

Anche a fronte di un declino generalizzato nei primi due trimestri del 2022, Genshin Impact ha continuato a mantenere la sua posizione, praticamente senza perdere nulla rispetto ai risultati precedenti al periodo negativo fatto registrare da molti altri titoli mobile. Genshin Impact ha recentemente ottenuto l'update 3.1 ed è stato annunciato anche l'anime in collaborazione con ufotable.