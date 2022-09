Apex Legends, le mappe di Titanfall 2 in arrivo nel gioco secondo un dataminer

Apex Legends vedrà l'arrivo delle mappe di Titanfall 2 in versione rimasterizzata per la modalità Capture Point LTM, stando a un dataminer: se confermato, si tratterebbe del DLC più grande mai realizzato per il battle royale di Respawn Entertainment.

Capace il mese scorso di raggiungere il picco massimo di giocatori su Steam con il lancio della Stagione 14, Apex Legends è ambientato nello stesso universo di Titanfall, come sappiamo, e l'eventuale arrivo delle mappe del secondo capitolo della serie non farebbe che consolidare questo aspetto.

Le mappe in questione, secondo il dataminer, sarebbero le seguenti:



Exoplanet

Homestead

Angel City

Black Water Canal

Boneyard

Crash Site

Rise

Eden

Colony

Fra le modifiche attese per gli scenari spiccano quelle mirate a renderne il design compatibile con le meccaniche di Apex Legends, che non includono ad esempio la possibilità di correre sui muri.

Per quanto riguarda invece Titanfall 3, lo scorso anno Respawn ha detto che ancora non si è mosso nulla, dunque è possibile che il franchise si trovi ancora in un limbo da cui tanti utenti sperano possa uscire.