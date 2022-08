Apex Legends su Steam ha raggiunto il suo picco massimo di giocatori, dopo il lancio della Season 14

Apex Legends ha superato i 510.000 giocatori su Steam con il lancio della Season 14. Più precisamente, ha toccato quota 510.286 giocatori contemporanei, il suo picco massimo di sempre sulla piattaforma di Valve, come rilevabile su SteamDB.

Il dato non solo è ottimo per il lancio della nuova stagione di contenuti, ma indica anche il grande lavoro fatto da Respawn Entertainment, che è riuscito a confezionare uno dei pochi veri rivali di Fortnite, capace di sopravvivere alla prova del tempo e, anzi, di recuperare terreno anno dopo anno.

La nuova stagione deve aver colpito particolarmente i giocatori, probabilmente per via della nuova leggenda, presentata in video, o per tutte le altre novità introdotte, tra le quali il ritorno in rotazione della mappa Canyon del Re.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Apex Legends è disponibile come free-to-play per PC, Nintendo Switch, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X e S.