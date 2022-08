Forspoken: l'ultimo video è diventato un meme, perché considerato imbarazzante dai giocatori

L'8 agosto 2022 l'account Twitter ufficiale di Forspoken ha pubblicato un clip del gioco che è diventata già meme. I giocatori la considerano semplicemente imbarazzante. Per quale motivo? Per prima cosa vale la pena di guardarla.

Come potete intuire dopo aver visto il filmato, il problema è nei toni della narrazione, con il testo che è stato accolto freddamente per via del contrasto che crea con lo scenario. Probabilmente a non essere piaciuto è il suo strizzare l'occhio a un giovanilismo forzato visto come inopportuno.

Comunque sia, in molti ne hanno approfittato per realizzare qualcosa di simile anche per altri giochi, così da sottolineare il loro disappunto in modo creativo. Ad esempio qui abbiamo Kratos, il protagonista della serie God of War, che si presenta al pubblico in modo decisamente atipico per i suoi standard:

Nel tweet seguente, invece, è Kazuma Kiryu, il protagonista dei primi capitoli della serie Yakuza, a farsi beffe di Forspoken:

Qui invece a essere coinvolto è Bloodborne di FromSoftware, che diventa protagonista di un trailer simile a quello di Forspoken:

Purtroppo non è la prima volta che il marketing di Forspoken viene criticato per qualche scelta discutibile. Speriamo che il gioco sia un capolavoro che metta d'accordo tutti quanti, sia che lo si giochi su PC, sia che lo si faccia su PS5.